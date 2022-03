Journée au profit du téléthon Chomelix Chomelix Catégories d’évènement: Chomelix

Haute-Loire

Journée au profit du téléthon Salle d'accueil et d'animations Route d'Estables Chomelix 2022-04-03

2022-04-03 – 2022-04-03 Salle d’accueil et d’animations Route d’Estables

Chomelix Haute-Loire Chomelix Marches groupées au départ de la salle d’animations à 9h (parcours de 5 et 8 km).

Repas saucisse/lentilles, fromage, dessert, café à midi.

Concours de boules carrées l’après-midi.

Inscriptions obligatoires jusqu'au 29 mars.

Chomelix Salle d'accueil et d'animations Route d'Estables Haute-Loire

Chomelix Haute-Loire