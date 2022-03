JOURNÉE AU PAYS DE BITCHE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle 62.1 EUR Journée au pays de Bitche.

Départ à 9h de Forbach.

Visite du musée du sabotier à Soucht avec découverte de l’histoire et de la fabrication des sabots. Déjeuner au restaurant. L’après-midi découverte du moulin et de la scierie d’Eschviller. Revivez le travail des meuniers dans cet ancien moulin à grain et celui des scieurs grâce à une grande roue à aubes. Retour à Forbach vers 18H15. Transport, repas (hors boissons), visites : Pour les membres: 54€ Pour les non-membres : 62.10€ Pass vaccinal en vigueur et masque obligatoire durant le trajet et les visites intérieures. contact@barrabino.fr +33 3 87 85 33 58 Tourisme – Pays de Bitche

