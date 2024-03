Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, dimanche 9 juin 2024.

Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais Manche

Toute la journée zone délimitée à l’extérieur du musée, exposition des chars de Saumur Possibilité d’approcher au plus près des chars et d’échanger avec les membres du musée des blindés. Accès avec un ticket d’entrée au musée.

Horaires à déterminer extérieur du musée, démonstrations dynamiques de chars le musée des Blindés de Saumur (Armée de Terre) effectuera plusieurs démonstrations de chars en fonctionnement. Gratuit.

9h30 et 19h extérieur du musée, levée (9h30) et descente (19h00) des couleurs de l’Armée belge Les soldats du Special Operations Regiment (Forces Spéciales de Belgique) lèvent officiellement leurs couleurs nationales pour la journée.

10h à 19h intérieur du musée, ateliers Enigma, Morse & Cartographie et radio présentation de matériels rares, démonstrations et explications par des passionnés (Edmond Kern, Patrick Grandjean, Sylvie et Eric Kersch). Accès avec un ticket d’entrée au musée.

16h à 17h terrasse A10 Canteen, concert du groupe hollandais Band of Brothers Music from WWII Reprises des principaux titres anglo-saxons des années 40. Gratuit.

Dans l’après-midi terrasse A10 Canteen, concert années 40/50 avec le groupe Madeeson. Gratuit.

En soirée terrasse A10 Canteen, concert Swing Melodies Orchestra. Gratuit.

Tour en Dodge DD-DAY SPECIAL au départ du musée. A bord d’un véhicule militaire ancien datant des années 40, notre chauffeur vous emmène pour un parcours spécial en lien avec le DDAY. C’est un tour commenté durant lequel le guide/chauffeur vous raconte l’histoire et les lieux. Tarif 44€/pers.

Toute la journée zone délimitée à l’extérieur du musée, exposition des chars de Saumur Possibilité d’approcher au plus près des chars et d’échanger avec les membres du musée des blindés. Accès avec un ticket d’entrée au musée.

Horaires à déterminer extérieur du musée, démonstrations dynamiques de chars le musée des Blindés de Saumur (Armée de Terre) effectuera plusieurs démonstrations de chars en fonctionnement. Gratuit.

9h30 et 19h extérieur du musée, levée (9h30) et descente (19h00) des couleurs de l’Armée belge Les soldats du Special Operations Regiment (Forces Spéciales de Belgique) lèvent officiellement leurs couleurs nationales pour la journée.

10h à 19h intérieur du musée, ateliers Enigma, Morse & Cartographie et radio présentation de matériels rares, démonstrations et explications par des passionnés (Edmond Kern, Patrick Grandjean, Sylvie et Eric Kersch). Accès avec un ticket d’entrée au musée.

16h à 17h terrasse A10 Canteen, concert du groupe hollandais Band of Brothers Music from WWII Reprises des principaux titres anglo-saxons des années 40. Gratuit.

Dans l’après-midi terrasse A10 Canteen, concert années 40/50 avec le groupe Madeeson. Gratuit.

En soirée terrasse A10 Canteen, concert Swing Melodies Orchestra. Gratuit.

Tour en Dodge DD-DAY SPECIAL au départ du musée. A bord d’un véhicule militaire ancien datant des années 40, notre chauffeur vous emmène pour un parcours spécial en lien avec le DDAY. C’est un tour commenté durant lequel le guide/chauffeur vous raconte l’histoire et les lieux. Tarif 44€/pers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Rue de la Fourchette-Saint-Pellerin

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-24 par OT Baie du Cotentin