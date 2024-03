Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, mardi 4 juin 2024.

Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais Manche

Toute la journée extérieur du musée, exposition HVCA (Histoire Vivante de Cavalerie Allemande) Présentation d’attelages et artillerie allemands.Gratuit.

9h départ du trip Harley 80th Liberator’s Run War Horse Briefing puis départ d’un convoi d’environ 150 motos Harley d’époque.Gratuit.

9h -10h30 départ de la colonne NOTEK exposition de plusieurs dizaines de véhicules allemands et départ du convoi.Gratuit.

9h30 et 19h extérieur du musée, levée (9h30) et descente (19h00) des couleurs de l’Armée belge les soldats du Special Operations Regiment (Forces Spéciales de Belgique) lèvent officiellement leurs couleurs nationales pour la journée. Gratuit.

12h 15h extérieur du musée, retour, exposition et départ des motos Harley. Les 150 motards reviennent déjeuner et exposent leurs motos.Gratuit.

Vers 17h extérieur du musée, retour de la colonne NOTEK la colonne NOTEK revient et expose les véhicules jusqu’à la fermeture du musée.Gratuit.

18h30 salle Greenfield, projection du documentaire Little Black Devils à travers archives, témoignages et reconstitutions, le film retrace l’histoire des hommes du Royal Winnipeg Rifles (3e Division d’Infanterie canadienne) qui a débarqué sur Juno Beach le 6 juin 1944.Tarif 5€ . Sur réservation > réservez ici

Présentation en français et présentateurs bilingues (français/anglais) Durée 52 min

Tour en Dodge DD-DAY SPECIAL au départ du musée. A bord d’un véhicule militaire ancien datant des années 40, notre chauffeur vous emmène pour un parcours spécial en lien avec le DDAY. C’est un tour commenté durant lequel le guide/chauffeur vous raconte l’histoire et les lieux. Tarif 44€/pers.

Début : 2024-06-04 09:00:00

fin : 2024-06-04 20:00:00

Rue de la Fourchette-Saint-Pellerin

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

