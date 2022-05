Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, 3 juin 2022, Carentan-les-Marais.

Journée au Normandy Victory Museum Rue de la Fourchette-Saint-Pellerin Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-03 19:00:00 Rue de la Fourchette-Saint-Pellerin Normandy Victory Museum

Carentan-les-Marais 50500

9h : briefing des parachutistes du Round Canopy Parachuting Team avant leur saut sur Carentan.

Vers 16h : rencontres avec des vétérans américains et l’auteur du livre « The rifle », Andrew Biggio.

9h-12h : Présence en extérieur de l’association internationale « 2nd Armored in Europe »

10h-18h : Au sein du musée, démonstration de la machine à coder ENIGMA part Edmond Kern.

18h30 : Avant première du film documentaire sur les Bedfords Boys de Florent Plana. Séance 1/3.

