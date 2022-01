Journée au jardin ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Journée au jardin ! Médiathèque Marguerite Yourcenar, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h30 à 17h30

gratuit

La médiathèque ouvre de nouveau son jardin à tous pour une journée festive et printanière. Au programme : des ateliers en famille autour du jardin et de l’écologie proposés tout au long de la journée et des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre. Le matin, venez découvrir le projet « l’hôpital des plantes ». A 15h : une conférence avec l’audionaturaliste Pascal Dhuicq autour du chant des oiseaux sera proposée dans l’auditorium de la médiathèque Samedi 9 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 Entrée libre dans la limite des places disponibles Jardin de la médiathèque Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Atelier;None;Photo

