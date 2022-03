Journée au jardin – 4ème édition Carantec, 18 avril 2022, Carantec.

Journée au jardin – 4ème édition Jardin du verger 4 Rue pasteur Carantec

2022-04-18 – 2022-04-18 Jardin du verger 4 Rue pasteur

Carantec Finistère

Pour cette quatrième édition, nous souhaitons plus que tout partager le plaisir d’un moment d’échange et de découverte parmi les plantes et les créations d’artisans d’Art, au jardin du verger et place de la république, au centre bourg de Carantec.

Cet évènement est organisé par l’Association de La petite place derrière l’église.

Une petite restauration sera disponible sur place !

+33 6 12 68 72 27

Jardin du verger 4 Rue pasteur Carantec

