Journée “Au fil de l’eau” Aixe-sur-Vienne, 30 avril 2022, Aixe-sur-Vienne.

Journée “Au fil de l’eau” Aixe-sur-Vienne

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 17:00:00

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne

Rendez-vous samedi 30 avril au jardin Jeanne d’Albret d’inspiration médiévale.

Entrée libre.

La ville d’Aixe-sur-Vienne (Mer) organise une journée “Au fil de l’eau” autour de l’environnement avec un programme complet. Le but de cette journée est de sensibiliser le public à la nécessaire protection des milieux aquatiques. Il s’agit de faire connaître l’intérêt vital des milieux aquatiques, sous différents aspects, et de favoriser leur protection à tous les niveaux.

De 9h à 12h: ramassage des déchets sauvages sur les berges de la Vienne et de l’Aixette.

A partir de 12h: pique-nique zéro déchet et ateliers Food Truck

De 14h à 17h: observation de la faune et de la flore le long de l’Aixette dans le cadre d’une randonnée pédagogique le long de l’Aixette, bus pédagogique du SABV, information sur la pollution plastique dans les océans, poissons et amphibiens.

A 15h: inauguration d’un composteur partagé, jeux.

En partenariat avec le SABV, le GMHL, le SYDED, le food-truck “Au Coin d’la rue”, la communauté de communes du val de Vienne, l’association Zéro Waste 87, le club de pêche d’Aixe, l’Aquarium de Limoges, etc

Aixe-sur-Vienne

