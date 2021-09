Vercheny Vercheny Drôme, Vercheny Journée au cœur de la Drôme Vercheny Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Vercheny

Journée au cœur de la Drôme Vercheny, 17 octobre 2021, Vercheny. Journée au cœur de la Drôme 2021-10-17 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-17

Vercheny Drôme Journée au cœur de la Drôme avec visite commentée de l’Aquarium des Tropiques à Allex suivie d’un repas au Restaurant le Cézanne à Vercheny. L’après-midi, visite de cave originale accompagnée un vigneron de l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants. contact@ujvr.fr http://www.ujvr.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vercheny Autres Lieu Vercheny Adresse Ville Vercheny lieuville 44.70419#5.25923