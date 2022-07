Journée astronomie Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron Catégories d’évènement: Lacapelle-Biron

Journée astronomie

2022-07-20

Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Lacapelle-Biron 0 0 EUR Découvrez une journée dédiée à l’astronomie !

Création et lancement de fusées à eau.

Expositions.

Conférences de Jérôme Rudelle à 18h.

Lacapelle-Biron

