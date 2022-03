Journée associative Plateau Sportif Méry Méry Catégories d’évènement: Méry

Savoie

Journée associative Plateau Sportif Méry, 21 mai 2022, Méry. Journée associative

Plateau Sportif Méry, le samedi 21 mai à 09:30

Cette journée associative a pour but de permettre à toutes et tous d’essayer les activités que l’association propose pour la prochaine saison. Ce sera également l’occasion de plusieurs temps forts : – Assemblée générale – Jeux Mérolains – Spectacle de Zumba Liste des activités accessibles en essai et/ou démonstration : – Arts énergétiques : Yoga, Qi Gong – Fitness : multiactivités, pilates, flow pilates, renforcement musculaire, stretching, tabata, strong nation, – Arts mariaux : Karaté, Sabre Laser Rendez vous le 21 mai 2022, à partir de 9h30, au plateau sportif de Méry, situé Route des Jacquiers.

Entrée libre, gratuit

Une journée de découverte et d’essais gratuits, ouvertes à toutes et tous, petits et grands, dans un environnement champêtre. Plateau Sportif Méry Route des Jacquiers, 73420 Méry Méry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T18:00:00

