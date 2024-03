Journée Art et Nature À la maison des associations Lascazères, dimanche 21 avril 2024.

Envie de découvrir ou redécouvrir une technique d’impression ludique et accessible à tous en partageant un moment de convivialité en nature et en atelier ?

Venez participer aux journées consacrées à l’Art et la Nature à Lascazères.

Les matinées seront destinées à la récolte de végétaux sur les chemins de balade du village. Les après-midi, quant à elles, seront employées à l’exploration du monotype, cette technique d’impression qui nous permettra d’imprimer notre récolte végétale et de découvrir les différents effets plastiques qu’elle permet.

Sur inscription, tous publics

Prévoir tenue de balade et repas de midi, le matériel artistique est fourni.

C’est quoi le monotype ?

Le monotype est un procédé d’impression qui produit un tirage unique. À l’aide d’encre typographique on

vient peindre sur un support non poreux. On peut utiliser différents outils pour créer des jeux d’ombre et

de lumière et ainsi faire émerger des formes, des motifs,… On peut également l’utiliser pour procéder à

des impressions de végétaux. C’est une technique ludique et accessible à tous.

Déroulement de la journée

Rendez-vous à la Maison des Associations de Lascazères située dans la rue principale, route des Pyrénées pour

un temps d’accueil. Après quelques explications, nous irons nous balader sur les sentier de promenade du village

pour récolter des espèces végétales variées propices pour la technique du monotype (feuilles, herbes, fleurs,…).

La deuxième partie se fera en atelier pour trier et sélectionner les espèces végétales les plus adaptées pour

la technique d’impression. Après un moment d’explication accompagné par une démonstration, chacun

pourra explorer la technique et les différents rendus possibles à l’aide de sa récolte végétale. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 16:30:00

À la maison des associations LASCAZERES

Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie emmanuelle.williot@gmail.com

