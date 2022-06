Journée archi’découverte : explorer Caen d’hier à aujourd’hui ! Caen, 28 juillet 2022, Caen.

Journée archi’découverte : explorer Caen d’hier à aujourd’hui !

Le Pavillon Presqu'île de Caen, 10 quai François Mitterrand

2022-07-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-28 15:00:00 15:00:00

Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen

Calvados

Le Pavillon propose aux enfants une journée pour découvrir l’architecture et comprendre comment la ville se fabrique.

Lors d’une balade matinale dans les rues de Caen, ouvre grand les yeux et observe les bâtiments. Le midi, place à la pause au pique-nique. Ensuite, fais appel à tes souvenirs et à ton imagination pour retranscrire notre promenade lors d’un atelier fresque au Pavillon.

La journée se clôture par un goûter à 15h.

Inscription à la journée. À partir de 8 ans, familles bienvenues.

Rendez-vous le matin à 10h au Pavillon.

Prévoir votre pique-nique, chaussures et tenue adaptées, crème solaire et bouteille d’eau. Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

Le programme estival est à retrouver sur le site du Pavillon.

Une journée Archi’découverte : explorer la Presqu’île de Caen est proposée le mercredi 24 août.

Le Pavillon est fermé du 1er au 16 août. Ré-ouverture le mercredi 17 août à 13h.

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-28-07-journee-archi-decouverte-explorer-caen-d-hier-a-aujourd-hui-1

dernière mise à jour : 2022-06-26 par