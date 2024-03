Journée antiraciste et contre les frontières qui tuent Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis, jeudi 28 mars 2024.

Journée antiraciste et contre les frontières qui tuent Journée thématique avec différentes activités : déjeuner sur les identités, sensibilisation au racisme et aux discriminations, ciné-débat sur Green Border et conférence sur la question des frontières. Jeudi 28 mars, 12h00 Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Début : 2024-03-28T12:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T12:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2 rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France