Journée annuelle de dépistage du diabète Tarbes, 12 juin 2021-12 juin 2021, Tarbes.

Journée annuelle de dépistage du diabète 2021-06-12 08:30:00 08:30:00 – 2021-06-12 17:00:00 17:00:00 Sous un chapiteau, devant l’entrée Nord de la Halle Brauhauban Rue du Marché Brauhauban

Tarbes 65000

Le Lions Club Tarbes Las Neous organise sa Journée annuelle de dépistage du diabète.

Des médecins et des infirmières participeront bénévolement à cette campagne d’information et de dépistage.

Le diabète tue encore un français toutes les 17 minutes, et il est la première cause de dialyse rénale.

La Mairie de Tarbes soutient cette action LIDER DIABETE, depuis l’origine en apportant une assistance logistique et en relayant la communication des campagnes de dépistage.

Alors, n’hésitez pas, venez vous faire dépister gratuitement en quelques minutes.

http://lionsclubs-sudouest.org/

Le Lions Club Tarbes Las Neous organise sa Journée annuelle de dépistage du diabète.

Des médecins et des infirmières participeront bénévolement à cette campagne d’information et de dépistage.

Le diabète tue encore un français toutes les 17 minutes, et il est la première cause de dialyse rénale.

La Mairie de Tarbes soutient cette action LIDER DIABETE, depuis l’origine en apportant une assistance logistique et en relayant la communication des campagnes de dépistage.

Alors, n’hésitez pas, venez vous faire dépister gratuitement en quelques minutes.