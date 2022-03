JOURNÉE ANNIVERSAIRE – DÉCOUVERTE DE LA GROTTE MAYENNE-SCIENCES Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie 55 ans plus tard les inventeurs et leurs familles se retrouvent au musée de Préhistoire de Saulges pour se rappeler cette journée unique. A partir de 14h30 : “L’art Pariétal de Mayenne-Sciences” – conférence par Romain Pigeaud. A partir de 16h – Rencontre avec l’équipe originelle et leurs familles. Porche d’entrée de la grotte de Mayenne-Sciences. Départ du musée. Gratuit. Réservation en ligne impérative pour la conférence. Le 11 juin 1967 une équipe de jeunes spéléologues mayennais découvrent une grotte ornée vieille de 25.000 ans… saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 https://grottes-musee-de-saulges.tickeasy.com/fr-FR/accueil 55 ans plus tard les inventeurs et leurs familles se retrouvent au musée de Préhistoire de Saulges pour se rappeler cette journée unique. A partir de 14h30 : “L’art Pariétal de Mayenne-Sciences” – conférence par Romain Pigeaud. A partir de 16h – Rencontre avec l’équipe originelle et leurs familles. Porche d’entrée de la grotte de Mayenne-Sciences. Départ du musée. Gratuit. Réservation en ligne impérative pour la conférence. Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

