Journée Anniversaire de la manade Cavallini Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, dimanche 31 mars 2024.

– A 11h30 Abrivado

– A 14h45 Capelado d’ouverture

– A 15h30 Course camarguaise aux arènes

( 1ère journée trophée des Impériaux Trophée des As) avec

la Royale de la manade. 13 13 EUR.

Début : 2024-03-31 15:30:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Avenue Van Gogh Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur taureauxdessaintes@gmail.com

