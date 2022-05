Journée anniversaire 20 ans de Cajun Music des Savoie Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73), 7 mai 2022, .

Journée anniversaire 20 ans de Cajun Music des Savoie

Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73), le samedi 7 mai à 15:00

Cajun Music des Savoie fête ses 20 ans ! Rendez-vous le 7 mai à la Salle Bellevarde, avenue du Parc à Challes les Eaux pour une journée festive d’anniversaire de 15h à 1h30 du matin. Au programme : un film “Les musiques de Louisiane” présenté par J.P Bruneau, cinéaste, une vidéo sur la vie de l’association, un repas composé d’un colombo, d’un fromage et d’un gâteau d’anniversaire et le plus important => trois groupes de musique cajun sur scène de 17h30 à 1h00 du matin. ADRESSE MAIL DE RESERVATION : cajundesavoie@gmail.com Présentation des groupes : **Vilain Creviss’** Ce groupe de sept musiciens originaires de la région du Lac d’Aiguebelette joue des morceaux de musique cajun qui content l’histoire de français en Amérique mais pas seulement ! Répertoire riche et varié. **Bal de Maison** Spécialiste de musique cajun, ce groupe incontournable a été crée en 2002 par son leader Alain Gatay. Il sera composé de quatre personnes qui nous enchanteront avec des valses, des two-steps, du blues chanté en vieux français. **John qui Saute** Groupe composé de musiciens issus d’un univers « rock » et « soul » qui se sont spécialisés dans le Zydeco . C’est une musique populaire jouée en Louisiane par les noirs et les créoles. L’indispensable frottoir apporte la note de singularité à cette musique entrainante. Ça va déménager !!! *source : événement [Journée anniversaire 20 ans de Cajun Music des Savoie](https://agendatrad.org/e/36178) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25 € journée complète avec repas

organisé par Cajun music des Savoie

Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73) Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France



2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T01:00:00