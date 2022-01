Journée animations à la médiathèque Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Journée animations à la médiathèque Lapoutroie, 22 juin 2022, Lapoutroie. Journée animations à la médiathèque Lapoutroie

2022-06-22 – 2022-06-22

Lapoutroie Haut-Rhin Une belle journée d’animations est organisée, pour les petits et les plus grands. Programme: 10h : Raconte-tapis et kamishibaï – 1 à 4 ans.

11h : Atelier attrape-rêves – ados-adultes.

