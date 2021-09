Créhen Créhen Côtes-d'Armor, Créhen Journée animation à Créhen Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen Côtes d’Armor Créhen Le Club Gilles de Bretagne organise une journée d’animations le jeudi 16 septembre, ouverte à tous à la salle polyvalente de Créhen à partir de 10h30.

Il sera proposé : Jeux de boules bretonne, pétanque, palets, quilles norvégiennes, cartes, scrabble et autres…

