Journée américaine Rittershoffen, dimanche 21 avril 2024.

Journée américaine Rittershoffen Bas-Rhin

Exposition de motos et voitures américaines, défilé de pin-up, stands et concerts.

Avis aux enthousiastes de la culture made in USA , de motos et de voitures, mais aussi de l’univers des pin-ups, c’est le RDV à ne pas manquer ! Animations tout le week-end concert Rock’n’Roll, défilé en tenues, expositions, stands de tatouage et élection de Miss Passion Bécanes … 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue du Château d’eau

Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est passionbecanes@free.fr

L’événement Journée américaine Rittershoffen a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte