Journée américaine Rittershoffen Rittershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rittershoffen

Journée américaine Rittershoffen, 24 avril 2022, Rittershoffen. Journée américaine Rittershoffen

2022-04-24 – 2022-04-24

Rittershoffen Bas-Rhin Rittershoffen Avis aux enthousiastes de la culture made in USA , de motos et de voitures, mais aussi de l’univers des pin-ups, c’est le RDV à ne pas manquer ! Animations tout le week-end : concert, défilé en tenues, expositions … Exposition de motos et voitures américaines, défilé de pin-up, stands et concerts. +33 3 88 80 07 31 Avis aux enthousiastes de la culture made in USA , de motos et de voitures, mais aussi de l’univers des pin-ups, c’est le RDV à ne pas manquer ! Animations tout le week-end : concert, défilé en tenues, expositions … Rittershoffen

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rittershoffen Autres Lieu Rittershoffen Adresse Ville Rittershoffen lieuville Rittershoffen Departement Bas-Rhin

Rittershoffen Rittershoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rittershoffen/

Journée américaine Rittershoffen 2022-04-24 was last modified: by Journée américaine Rittershoffen Rittershoffen 24 avril 2022 Bas-Rhin Rittershoffen

Rittershoffen Bas-Rhin