Journée américaine Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Journée américaine, 11 mars 2023, Martigues . Journée américaine Cours du 4 Septembre Martigues Bouches-du-Rhone

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 17:00:00 Martigues

Bouches-du-Rhone Rassemblement de Harley Davidson et de voitures US.

Stand de nourritures US et boissons.



Avec la participation de AMC13 – American Muscle Cars 13 , Miss Jones Music et Idem 13 La journée Américaine revient sur le Cours à Jonquières en mars 2023. L’occasion de se rassembler et de vivre à la mode US. bymagmercier@gmail.com Martigues

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Cours du 4 Septembre Martigues Bouches-du-Rhone Ville Martigues lieuville Martigues Departement Bouches-du-Rhone

Martigues Martigues Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues /

Journée américaine 2023-03-11 was last modified: by Journée américaine Martigues 11 mars 2023 Bouches-du-Rhône Cours du 4 Septembre Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhone