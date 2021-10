Chateauneuf-sur-loire La Baleine,café associatif Châteauneuf-sur-Loire Journée : Alimentation et Transition La Baleine,café associatif Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

La Baleine, café associatif, le samedi 27 novembre à 09:00

Matinée théorique : enjeux de l’alimentation dans un contexte de transition écologique. Repas tiré du sac. Après-midi pratique : atelier collectif conservation des bocaux. Ouvert à tous sur inscriptions. Journée : Alimentation et Transition La Baleine,café associatif 9 place de la Halle Saint Pierre, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu La Baleine,café associatif Adresse 9 place de la Halle Saint Pierre, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville La Baleine,café associatif Chateauneuf-sur-loire