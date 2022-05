Journee agricole, autour des recoltes et des moissons à l’écomusée de Cuzals, 17 juillet 2022, .

Journee agricole, autour des recoltes et des moissons à l’écomusée de Cuzals

2022-07-17 – 2022-07-17

journée du 17/07 : Voici venu le temps des récoltes et des moissons. Découvrez les techniques et les outils pour cultiver, récolter et conserver fruits et céréales.

journée du 14/08 : Avant la mécanisation, le battage des céréales se faisait au fléau : venez à votre tour essayer. Apprenez aussi comment les paysans cultivaient leurs champs ou comment fonctionnaient les moulins

Partagez de nombreux ateliers et animations

Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise.

