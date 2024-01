Journée Africaine Sainte-Colombe-de-Villeneuve, samedi 16 mars 2024.

Journée Africaine Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Koku et Baobab animeront cette journée au profit du centre culturel Kekeli au Togo.

Au programme conte, apéritif offert, atelier musical, stage de danse africaine, stage de percussions, repas et concert.

Foyer rural

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 00:00:00



L’événement Journée Africaine Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Grand Villeneuvois CDT47