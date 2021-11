Journée africaine Monpazier, 11 décembre 2021, Monpazier.

Journée africaine Monpazier

2021-12-11 09:00:00 – 2021-12-11 21:00:00

Monpazier Dordogne Monpazier

Ziaouley Music, jeune asso ayant pour but de promouvoir la culture africaine organise une journée africaine à Monpazier le 11 décembre.

Sur réservation, en journée des stages :

De 9h à 11h : stage de n’goni (instrument à cordes, petit frère de la cora), 20€.

De 11h15 à 12h45 : stage de percussions africaines (djembé et doums), 15€.

Si vous n’avez pas d’instruments, vous pouvez le signaler au moment de l’inscription.

14h à 17h : stage de danses africaines avec Jo, professeur et chorégraphe ivoirien, 30€.

A partir de 19h30 : repas ivoirien : venez découvrir un plat traditionnel : l’alloco à base de bananes plantain avec accompagnement africain. Puis un spectacle ivoirien : « Un jour au village », tout public.

Réservation obligatoire avant le 9 décembre.

