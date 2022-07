Journée Adrénaline : Descente de caisse à savon Avezac-Prat-Lahitte, 10 juillet 2022, Avezac-Prat-Lahitte.

Journée Adrénaline : Descente de caisse à savon

Dans le petit village de Avezac Prat Lahitte il y a un plus petit village: Lahitte …

Au cœur des Baronnies, sur les hauteurs ils vous accueillent pour une journée pleine d’adrénaline et de plaisirs.

Descente de caisse à savon, course de tracteur tondeuse, concert, repas, cantère et bien sûr la buvette sont au programme pour le plus grand plaisir des grands et des petits !!!

Sensations et bonnes gamelles sont prévues avant de se faire plaisir devant un concert de « LA NAIADE » et de « OUI MAITRESSE ».

associationjeuneslahitte@yahoo.com https://www.facebook.com/La-buchoa-de-Lahitte-101679212571996

