À l’automne 2020, **le Planning Familial 42** proposait la formation “Genre et Santé Sexuelle“, dont plusieurs professionnel·les Jeunesse et Promeneurs du Net de la Loire avaient pu bénéficier. Le 11 mars 2021, une journée est organisée pour renforcer les savoirs et les compétences des acteurs·rices de terrain dans une prise en compte du genre et des facteurs socioculturels. La sensibilisation autour de la thématique du numérique interpelle de nombreux partenaires. Aussi, cette journée est ouverte à de nouveaux-nouvelles participant·es: **“Accompagner les professionnel-les aux bonnes pratiques face aux cyberviolences“** Jeudi 11 mars 2021

de 9h00 à 17h30

Espace jeunesse, 2 route de la Thiery à Saint-Galmier **Plus d'infos:** [https://www.zoomacom.org/journee-accompagner-les-professionnel%c2%b7les-face-aux-cyberviolences/](https://www.zoomacom.org/journee-accompagner-les-professionnel%c2%b7les-face-aux-cyberviolences/) Renforcer les savoirs et les compétences des acteurs·rices de terrain dans une prise en compte du genre et des facteurs socioculturels

2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T17:30:00

