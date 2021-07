Journée académique : Femmes et religions en Méditerranée Collège des Bernardins, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le jeudi 9 septembre à 09:00

Une journée de colloque pour partager les fruits d’une recherche de deux années sur les évolutions passées et les transformations présentes affectant les femmes méditerranéennes en particulier lorsqu’elles sont liées, d’une manière ou d’une autre, aux convictions et aux prescriptions religieuses. Les femmes des deux rives de la Méditerranée vivent et interagissent dans un espace social, culturel et religieux particulier. Celui-ci, axé sur la Méditerranée, est marqué depuis des siècles par la concurrence de plusieurs traditions religieuses qui partagent néanmoins une même culture fondatrice apparue dans un contexte antique, médiéval et moderne, de nature résolument patriarcale. En évitant tout essentialisme, il est question de mettre en lumière les processus de construction historique des discours religieux sur les femmes et parallèlement, les modes d’appropriation proprement féminins du religieux, d’hier à aujourd’hui. Quelles évolutions passées et transformations présentes affectent la vie des femmes méditerranéennes, en particulier lorsqu’elles sont liées, d’une manière ou d’une autre, aux convictions ou aux prescriptions religieuses ? Quels ont été les processus de construction historique des discours religieux sur les femmes et parallèlement, quels ont été les modes d’appropriation proprement féminins du religieux, d’hier à aujourd’hui. Ce colloque qui vient conclure deux années de recherche présentera ains quelques acquis de la recherche collective, menée par la confrontation interdisciplinaire de plusieurs domaines de recherche des sciences humaines et sociales (théologie, exégèse, anthropologie, histoire, droit, science politique et géopolitique…). Ce colloque est composé d’une journée académique, à travers trois table rondes thématiques prenant en compte à chaque fois les trois grandes traditions religieuses (Judaïsme, christianisme et islam) et une table ronde, ouverte à un plus large public, fera dialoguer des représentantes particulièrement engagées du point de vue religieux, sur leur expérience, leurs difficultés et leurs espérances pour un avenir religieux, réellement et également partagé entre les femmes et les hommes croyants. Colloque sous la direction de Valentine Zuber, directrice d’études, titulaire de la chaire de « Religions et relations internationales, EPHE-PSL, Alberto Fabio Ambrosio, professeur de théologie et de l’histoire des religions à la Luxembourg School of Religion § Society, et Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France en Israël. Programme 9h30-10h ACCUEIL ET INTRODUCTION Valentine Zuber, directrice d’études, titulaire de la chaire de « Religions et relations internationales, EPHE-PSL Alberto Fabio Ambrosio, professeur de théologie et de l’histoire des religions à la Luxembourg School of Religion § Society 10h TABLE RONDE : DROIT, ANTHROPOLOGIE ET SOCIÉTÉ CULTURE MÉDITERRANÉENNE ET SUBORDINATION DE LA FEMME Blandine Chélini-Pont, professeure d’histoire contemporaine, Aix-Marseille Université LE STATUT DES FEMMES AU MAROC : DES PROGRÉS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES A L’ÉPREUVE DES RÉSISTANCES CULTURELLES Hakima Fassi Firi, juriste, enseignante du droit de la famille et de la théorie du genre LES CRIMES D’HONNEURS DANS LES PAYS ARABES : ENTRE RÉPRESSION INTERNATIONALE ET TRADITIONS LOCALES Imad Khillo, maître de Conférences de droit public, directeur-adjoint des Relations Internationales à l’Institut d’Études Politiques, Grenoble LES FEMMES CHRÉTIENNES EN CONTEXTE ARABE Naël George, chercheur associé, CNRS, GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) Un.e intevenant.e sur le judaïsme (à préciser) 12h-14h : PAUSE DÉJEUNER 14h-16h TABLE RONDE : THÉOLOGIE ET SCIENCE DES FEMMES Animée par Céline Béraud, sociologue, directrice d’études, EHESS DES FEMMES HERMÉNEUTES DES ÉCRITURES CHRÉTIENNES Anne-Marie Pelletier, agrégée de Lettres modernes et Docteur en sciences des religions FEMMES JUIVES ET MUSULMANES : LA FORCE DE L’INTERPRÉTATION. UN REGARD SOCIOLOGIQUE Sonia Dayan-Herzbrun, sociologue et philosophe, professeur émérite, Université Paris Diderot RÉSEAUX SOCIO-RELIGIEUX ET FEMMES DANS LES FONDATIONS PIEUSES WAQF DU PROCHE-ORIENT Randi Deguilhem, historienne, directrice de recherche au CNRS, TELEMMe-MMSH, Aix-Marseille Université LA THÉOLOGIE MUSULMANE AU SERVICE DE L’ÉMANCIPATION DE LA FEMME Abderrazak Sayadi, professeur à la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, Université de la Manouba, Tunis, Tunisie 16h-16h30 : PAUSE 16h30-18h TABLE RONDE : MILITANCES POLITIQUES ET FEMINISTES Animée par Dominique Avon, directeur d’études, EPHE-PSL ; vice-directeur de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman, EHESS LES FEMMES ET LES PARTIS POLITIQUES RELIGIEUX EN ISRAËL. ENTRE OSTRACISATION ET ÉMANCIPATION Stéphanie Laithier, historienne, chargée de recherche et d’étude, Institut européen en sciences des religions (IESR), EPHE` LES FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE TURQUE CONTEMPORAINE Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble, directeur du master Méditerranée-Moyen-Orient (MMO), chercheur au CERDAP2 et à l’IFEA (Institut français d’études anatolienne), d’Istanbul QUELLE PLACE POUR LES MILITANTES DES PARTIS ISLAMISTES EN TUNISIE ET AU MAROC ? Anca Munteanu, chercheuse au CNRS, post-doctorante, ERC TARICA FÉMINISMES LAÏQUES, FÉMINISMES SÉCULIERS ET FÉMINISMES ISLAMIQUES EN CONTEXTES MUSULMANS : LE CAS DU MAGHREB Leila Tauil, enseignante, Université de Genève, chercheure associée du centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain, Université catholique de Louvain Un.e intevenant.e sur le féminisme chrétien (à préciser) 18h : CONCLUSION Valentine Zuber, directrice d’études, titulaire de la chaire de « Religions et relations internationales, EPHE-PSL Alberto Fabio Ambrosio, professeur de théologie et de l’histoire des religions, Luxembourg School of Religion § Society Imad Khillo, maître de Conférences de droit public, directeur-adjoint des Relations Internationales, Institut d’Études Politiques, Grenoble Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/journee-academique-femmes-et-religions-en-mediterranee

