Journée abeilles et pain d’épices

Journée abeilles et pain d’épices, 24 juillet 2022, . Journée abeilles et pain d’épices

2022-07-24 – 2022-07-24 Journée abeilles et pains d’épices : 9h30 : atelier de confection de pains d’épices, cuisson traditionnelle au four à bois. 10h-18h : stands, ateliers, visites et démonstrations (extraction de miel) Journée abeilles et pains d’épices : 9h30 : atelier de confection de pains d’épices, cuisson traditionnelle au four à bois. 10h-18h : stands, ateliers, visites et démonstrations (extraction de miel) Journée abeilles et pains d’épices : 9h30 : atelier de confection de pains d’épices, cuisson traditionnelle au four à bois. 10h-18h : stands, ateliers, visites et démonstrations (extraction de miel) Freepik dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville