2022-02-15 10:30:00 – 2022-02-15 17:00:00

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère Journée « A pas de loup spéciale Loup-Garou » en partenariat avec l’ADDES, visite guidée du musée à 10h30 (sur réservation) 10h30 : Visite guidée du Musée du Loup (1h30)

14h30 : Balade contée à Botmeur proposée par l'ADDES Sur réservation au 02 98 79 73 45 et au 02 98 99 66 58 (ADDES)

14h30 : Balade contée à Botmeur proposée par l'ADDES Sur réservation au 02 98 79 73 45 et au 02 98 99 66 58 (ADDES)

