2022-12-29 10:30:00 – 2022-12-29 16:30:00

Finistère Le matin de 10h30 à 12h00 visite guidée au Musée du Loup (sur réservation) et l’après-midi en partenariat avec l’ADDES : rando « Loup garou » à partir de 14h15 au départ de Botmeur (sur réservation à partir de 7 ans) museeduloup29@gmail.com +33 2 98 79 73 45 Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec

