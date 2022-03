Journée à Meaux (Seine et Marne) Maison de quartier Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Journée à Meaux (Seine et Marne) Maison de quartier Saint-Louis, 18 mars 2022, Versailles. Journée à Meaux (Seine et Marne)

Maison de quartier Saint-Louis, le vendredi 18 mars à 08:00

Les maisons de quartier Saint-Louis, Bernard de Jussieu et Porchefontaine co-organisent une journée à Meaux. Vous pourrez découvrir la Maison du Brie de Meaux (possibilité d’acheter du fromage sur place), la Cathédrale-Basilique Saint-Etienne et ses jardins, et l’après-midi, visite du Musée de la Grande Guerre. **Départ (transport car SAVAC)** **:** * 07h50 devant le parking de l’Hôtel de Ville ou * 8h00 devant la maison de quartier Bernard de Jussieu **Retour prévu aux alentours de :** * 19h à la maison de quartier Bernard de Jussieu * 19h15 à l’Hôtel de Ville _Repas du midi libre_ (possibilité de déjeuner au restaurant ou apporter son pique-nique)

Sur inscription, tarifs au taux d’effort

Visite guidée de la Maison du Brie, de la Cathédrale-Basilique Saint-Etienne et du Musée de la Grande Guerre. Maison de quartier Saint-Louis 50, rue Royale Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Saint-Louis Adresse 50, rue Royale Versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Saint-Louis Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Saint-Louis Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Journée à Meaux (Seine et Marne) Maison de quartier Saint-Louis 2022-03-18 was last modified: by Journée à Meaux (Seine et Marne) Maison de quartier Saint-Louis Maison de quartier Saint-Louis 18 mars 2022 Maison de quartier Saint-Louis Versailles Versailles

Versailles Yvelines