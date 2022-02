Journée A la rencontre de Petit Pierre Saint-Denis-de-l’Hôtel Saint-denis-de-l'hotel Catégorie d’évènement: Saint-Denis-de-l'Hôtel

Saint-Denis-de-l’Hôtel, le mardi 6 septembre à 09:30

Journée à la rencontre de Petit Pierre Petit Pierre, de son vrai nom Pierre Avezard, était un homme handicapé de naissance. Garçon vacher, isolé du fait de son handicap et donc désocialisé, il s’occupe en créant toutes sortes d’objets – personnes, animaux, charrettes, monuments, avions … utilisant des matériaux de récupération, qu’il va attacher, relier, animer dans ce qu’il appellera son “manège”. Matinée : Déambulation individuelle dans l’espace exposition, conférence ” Petit Pierre, garçon vacher Césarisé” Déjeuner : plateau repas Après-midi : Trajet en autocar vers Dicy (Yonne) : visite du manège de Petit Pierre au musée de la Fabuloserie Retour vers Saint-Denis-de-l’Hôtel pour 17h15 La partie en matinée ainsi que le déjeuner auront lieu à la salle polyvalente de Saint Denis de l’Hôtel, Loiret. Nombreuses places de parking . Journée A la rencontre de Petit Pierre Saint-Denis-de-l’Hôtel Salle polyvalente des Fontaines, Avenue des Fontaines, Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel

2022-09-06T09:30:00 2022-09-06T17:30:00

Lieu Saint-Denis-de-l'Hôtel Adresse Salle polyvalente des Fontaines, Avenue des Fontaines, Saint-denis-de-l'hotel

