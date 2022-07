Journée à la découverte des alpages du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Journée à la découverte des alpages du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 4 août 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Journée à la découverte des alpages du Pays du Mont-Blanc

351, chemin du pied du grépon Domaine des Planards Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon

2022-08-04 08:45:00 08:45:00 – 2022-08-04 16:30:00 16:30:00

Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Une journée pour faire découvrir aux grands publics les caractéristiques d’un alpage au Pays du Mont-Blanc en rencontrant après un temps d’accès en randonnée des alpagistes, des propriétaires et à travers différentes animations nature a.pissard@ccpmb.fr +33 6 30 07 20 42 https://www.ccpmb.fr/ Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Journée à la découverte des alpages du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 2022-08-04 was last modified: by Journée à la découverte des alpages du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 4 août 2022 351, chemin du pied du grépon Domaine des Planards Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie