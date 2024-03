Journée à la découverte de la seconde vie des objets Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, dimanche 7 avril 2024.

La Municipalité vous propose une journée sous le signe du reconditionnement et du recyclage « à la découverte de la seconde vie des objets » le dimanche 7 avril 2024 de 10h à 12h et de 14h à 18, à la Trésorerie située au 14 rue des Moines.

De nombreux artisans seront présents pour vous expliquer leur savoir-faire, vous donner des idées/astuces pour recycler ou reconditionner vos objets ou déchets et des ateliers auxquels vous pourrez participer sur inscription.

Seront présents :

– le COMPTOIR DU RÉEMPLOI

– L’ RÉNOVE

– FRAMBOISINE CRÉATIONS

– ORLÉANS MÉTROPOLE

– BAB ECO DESIGN

– PHILIPPE FAUTREZ

– GRANDPA’S RADIOS

– CARMEL DE MICY

Les animations :

* Le vélo smoothie :

Avez-vous déjà vu un vélo qui permet la réalisation de smoothies ?

Non ? Et bien venez l’essayer le dimanche 7 avril à la Trésorerie !

Les agents des services techniques de la Ville ont repris un vieux vélo et récupéré un mixeur usagé afin de les associer et créer ce vélo-smoothie qui ne nécessite aucun besoin en électricité pour fonctionner.

Il vous suffit de pédaler, d’insérer quelques fruits dans le mixeur, et hop le tour est joué !

Vous pourrez déguster votre smoothie fait-mollets directement sur place.

Cet atelier est ouvert à tous et gratuit.

* Une chasse au trésor :

Loïc Leroy, responsable du pôle association et logistique, vous concocte une chasse au trésor sur le thème du recyclage et du reconditonnement pour cette journée, ouverte à tous.

Venez découvrir les énigmes et les résoudre !

Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Orléans Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

