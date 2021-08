Plouguernével Plouguernével Côtes-d'Armor, Plouguernével Journée à Kerleo | Le Bel Automne Plouguernével Plouguernével Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguernével

Journée à Kerleo | Le Bel Automne Plouguernével, 24 octobre 2021, Plouguernével. Journée à Kerleo | Le Bel Automne 2021-10-24 13:30:00 – 2021-10-24 17:30:00 Kerleo Ferme le Buis Sonnant

Plouguernével Côtes d’Armor Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021). A la Ferme le Buis Sonnant & Petite Filature Bretonne, Kerleo, Plouguernével

En partenariat avec le service Gestion des déchets de la CCKB. De 13h30 à 17h30. – Visite de la Petite Filature Bretonne : à 13h30 – 14h30 -15h30 – 16h30

Poussez la porte de l’entreprise artisanale de micro-filature et découvrez un monde de fil et de fibres. Capable de transformer les toisons de mouton, alpaga, chèvre ou encore lapin angora, la filature vous dévoile les étapes d’une valorisation éco-responsable. Sur réservation. – Visite de la ferme du Buis Sonnant : à 14h – 15h -16h

Développée autour des troupeaux de vaches Pie Noir bretonnes et de Porcs Blancs de l’Ouest, la ferme utilise les ressources existantes du site pour valoriser les animaux jusqu’à la transformation. Ainsi arrivent sur les étals des marchés, le fromage, la charcuterie, les pâtés, la crèmerie et le Gwell. Sur réservation. – Le Gwell, avec Marion Henry

Ce produit laitier, à la texture veloutée et onctueuse, propre aux vaches de races bretonnes, se fabrique grâce à un ferment lactique passé de main en main par les paysans bretons. Dégustation. – Feutrage de laine. Atelier et démonstration avec Emilie Renard, de la Petite Filature Bretonne, et Lysiane Leimin – Jeux buissonniers. Avec Emmanuel Reymond, animateur nature Cicindèle. Apprenons à nous amuser avec ce que la nature nous offre au quotidien. – Impressions végétales. Avec Mathilde Poiget, animatrice nature Cicindèle. Créez des motifs uniques avec les végétaux de saison. – Stand d’information sur le recyclage de tissus. Avec le service Gestion des déchets de la CCKB.

– La Caravane Ti Récup’. Atelier de fabrication d’éponge Tawashi avec du textile de récup’. Espace de vente d’objets et de vêtements d’occasion dans la caravane.

– Le Rouquin qui Roule. Rencontre et présentation de l’activité de fabrication de sacoches de vélo éco-cousues. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

