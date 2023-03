Journée à danser avec Mure Natale Maison du Terroir Genouilly Genouilly Catégories d’Évènement: Genouilly

Saône-et-Loire

Journée à danser avec Mure Natale Maison du Terroir, 18 mars 2023, Genouilly Genouilly. Journée à danser avec Mure Natale 3 Rue des Lapins Maison du Terroir Genouilly Saône-et-Loire Maison du Terroir 3 Rue des Lapins

2023-03-18 – 2023-03-18

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins

Genouilly

Saône-et-Loire Genouilly Un jour de partage, de rire, de bien-être, de jeu et de création. Aucune compétence particulière n’est demandée, seulement une envie de s’exprimer.

Repas tiré du sac. maisonterroir.genouilly@orange.fr +33 3 85 49 23 05 http://www.maisonterroir.com/ Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Genouilly, Saône-et-Loire Autres Lieu Genouilly Adresse Genouilly Saône-et-Loire Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Ville Genouilly Genouilly Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly

Genouilly Genouilly Genouilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genouilly genouilly/

Journée à danser avec Mure Natale Maison du Terroir 2023-03-18 was last modified: by Journée à danser avec Mure Natale Maison du Terroir Genouilly 18 mars 2023 3 Rue des Lapins Maison du Terroir Genouilly Saône-et-Loire Genouilly Maison du Terroir Genouilly Saône-et-Loire

Genouilly Genouilly Saône-et-Loire