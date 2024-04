Journée « 24 mots par seconde » à la Fourmi Rouge Librairie la Fourmi Rouge Cahors, jeudi 11 avril 2024.

Journée « 24 mots par seconde » à la Fourmi Rouge Librairie la Fourmi Rouge Cahors Lot

24 mots par seconde vous invitent à (re)découvrir des catalogues de 4 maisons d’édition d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies de la région, des adaptations cinématographiques de leurs titres ou leur lien avec l’univers cinématographique.

A Cahors, zoom sur Super Loto Editions et leur dernière publication Épinette noire d’Aurélie Wilmet.

Rencontre le 11 avril à 15h à la librairie-café La Fourmi Rouge, puis projection du documentaire UnderGrounde à 18h30 au cinéma Le Grand Palais, suivie d’un Échange avec Camille Escoubet et Igor Boyer, responsable de l’association et atelier de sérigraphie Hors-Cadre Impression, tous deux protagonistes de ce documentaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 15:00:00

fin : 2024-04-11

Librairie la Fourmi Rouge 176 rue Nationale

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Journée « 24 mots par seconde » à la Fourmi Rouge Cahors a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot