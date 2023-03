Journée 100% féminine Miossens-Lanusse Miossens-Lanusse Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Miossens-Lanusse

Journée 100% féminine, 15 avril 2023, Miossens-Lanusse

2023-04-15 14:00:00 – 2023-04-15 00:00:00 Miossens-Lanusse

Basses-Pyrénées Miossens-Lanusse 5 5 EUR 13h : accueil

14h/14h45 : gym cardio/chorégraphiée

15h/15h45 : yoga dynamique

16h15/17h : gym tonique

17h15/18h : yoga doux/relaxation

Tapis/serviette/bouteille d’eau à prévoir.

18h30/19h30 : atelier « Prendre soin de soi avec une alimentation équilibrée »

20h : soirée dînatoire.

Tout au long de la journée : ateliers de massage et ateliers de sensibilisation à la prévention du cancer du sein.

Miossens-Lanusse

