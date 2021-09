Journe Découverte GPAM Périgueux, 10 octobre 2021, Périgueux.

Journe Découverte GPAM 2021-10-10 – 2021-10-10 Espace de la Source 140 Route d’Angoulême

Périgueux Dordogne Périgueux

Dimanche 10 octobre

Nous vous proposons de découvrir avec vos enfants, votre famille et vos amis les différentes activités de notre association en effectuant à partir du Toulon :

– le matin : une randonnée pédestre de 7 Km ou un parcours de VTT de 24 Km environ,

– l’après-midi : une randonnée de 6 Km ou un parcours de VTT de 17 Km environ, pendant lesquels vous cultiverez votre sens de l’observation et votre perspicacité avec une bonne dose d’humour !

Jeux et énigmes ponctuent, bien entendu, des parcours accessibles à tous, pourvu que vous soyez munis de bonnes chaussures, d’un copieux pique-nique et d’un moral à toute épreuve.

Renseignements et inscriptions :

– par e-mail : webmaster.gpam24@gmail.com,

– par téléphone au 06 07 01 63 86,

– sur le stand du GPAM au forum des associations le 11 septembre

+33 6 07 01 63 86

