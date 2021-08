Orthez Médiathèque Jean-Louis-Curtis Orthez, Pyrénées-Atlantiques Journaux anciens: dans les coulisses de la restauration Médiathèque Jean-Louis-Curtis Orthez Catégories d’évènement: Orthez

### Découvrez la préparation des journaux anciens avant la numérisation. A travers une exposition photos et des ateliers de débrochage, vous saurez tout de la préparation des journaux avant numérisation. Un jeu de piste #trouvemongalet dans la médiathèque sur l’histoire locale est proposé aux plus jeunes.

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Jean-Louis-Curtis 30 Place du Foirail, 64300 Orthez

