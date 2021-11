Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle Isère, Nivolas-Vermelle Journalistes en résidence Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle Catégories d’évènement: Isère

Nivolas-Vermelle

Journalistes en résidence Nivolas-Vermelle, 17 novembre 2021, Nivolas-Vermelle. Journalistes en résidence Nivolas-Vermelle

2021-11-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-17 22:00:00 22:00:00

Nivolas-Vermelle Isère Nivolas-Vermelle Isère Projection du film ” Le Monde, les médias et Moi” suivi d’un débat avec Martin PIERRE, journaliste – formateur en Education aux Médias et à l’Information. bibliotheque@nivolas-vermelle.fr +33 4 74 92 16 53 Nivolas-Vermelle

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Nivolas-Vermelle Autres Lieu Nivolas-Vermelle Adresse Ville Nivolas-Vermelle lieuville Nivolas-Vermelle