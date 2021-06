Revin Association Revinoise d'Education et de Loisirs Ardennes, Revin JOURNALISTE EN HERBES AU LAC DE DOUZY Association Revinoise d’Education et de Loisirs Revin Catégories d’évènement: Ardennes

Les jeunes âgés de 10 à 13 ans sont invités à venir séjourner dans les Ardennes au camping de Douzy du 9 au 13 août 2021. Ils auront l’occasion pendant ce séjour de découvrir la beauté des Ardennes, de pratiquer des activités sportives comme la rosalie, mur d’escalade, baignade … tous cela en respectant les règles sanitaires en vigueur, mais aussi de visiter des lieux culturels comme le musée du feutre à Mouzon, le château de Sedan. Lors de ce séjour ils se transformeront en reporter-journalistes, ou la responsable du secteur jeunesse leur apprendra les techniques, les prépararera pour les interviews et réalisera avec eux un journal sur le camping (regard de jeunes). Ils dormiront dans des tentes individuelles ou en binomes (têtes béches). Les repas seront prévus ensemble, ainsi que les courses afin d’apprendre à gérer un budget. Suivant le contexte sanitaire, les repas seront ou ne seront pas préparés par les jeunes cependant un planning sur les tâches ménagères sera instaurés. Afin de valoriser le séjour des jeunes, nous prévoyons de réaliser un album avec les photos prises par les jeunes et les animateurs qui sera envoyés après le centre à chaque famille. Les parents pourront contacter leurs enfants de 17h à 19h (temps de pause et de douche des jeunes). Un groupe messenger sera créer afin de diffuser les photos aux parents. Nous prévoyons aussi des visios pendant ces temps. Des tablettes seront mis à la disposition des jeunes pour la réalisation de leurs articles mais aussi pour se connecter avec leurs parents. Concernant le protocole sanitaire : des masques seront fournis, du gel hydoalcoolique ainsi que des lingettes desinfectantes. Le principal objectif de ce séjour est de recréer du lien entre jeunes mais aussi de donner une image citoyenne auprès du public (campeurs) et habitants avec leurs implications dans leurs demarches de journalistes.

Grâce aux vacances apprenantes, une participation symbolique de 25 euro soit 5 euro par jour est demandée aux familles; Cependant les familles peuvent utiliser le train pour arriver jusqu’à la gare de Revin qui sera à leurs charges.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

