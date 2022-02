Journalisme narratif – des plaines de Patagonie, aux rives du Danube – Regards croisés Bpi Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Leila Guerriero, Timothée Demeillers, Grégoire Osoha Dans Les Suicidés du bout du monde, une enquête captivante au fin fond d’une Patagonie aride constamment balayée par le vent, Leila Guerriero tente de comprendre la vague de suicides de jeunes gens qui frappe La Heras, une petite localité déclassée par le chômage, l’isolement et le manque de perspectives d’avenir. Avec Voyage au Liberland, Timothée Demeillers et Grégoire Osoha se rendent quant à eux sur les rives du Danube, entre la Serbie et la Croatie, où se trouve un lopin de terre qui n’est revendiqué par aucun de ces deux pays, afin d’enquêter sur l’étonnante tentative de création d’un état libertarien par quelques anarcho-capitalistes. Au-delà des récits singuliers qu’ils portent, ces deux textes seront l’occasion d’interroger la façon dont le reportage fait narration en utilisant les codes de la littérature. Leila Guerriero est une journaliste et écrivaine argentine. Paru en 2005, et enfin traduit en français, Les Suicidés du bout du monde l’a imposée comme une voix majeure du journalisme narratif latino-américain. Timothée Demeillers a publié trois romans aux éditions Asphalte. Il a obtenu le prix Hors Concours pour Demain la brume (Asphalte, 2020). Grégoire Osoha est journaliste indépendant. Avec Timothée Demeillers, il a coréalisé deux documentaires autour des Balkans, Vukovar(s) (2016) et Kosovo, troubles identitaires (2018). Rencontre animée par Yann Nicol Traduction de l’espagnol par Pascale Fougère Infos ➡ effractions.bpi.fr/ Centre Pompidou • Petite Salle • Niveau -1 • Accès Piazza avec Pass vaccinal Leila Guerriero © Magdalena Siedlecki Timothée Demeillers et Grégoire Osoha © Chloé Vollmer-Lo

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

En partenariat avec le Festival Effractions – 3e éditions

