« Journal d’un fou » de Nicolaï Gogol au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot, 7 avril 2023, Paris.

Du vendredi 07 avril 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

vendredi

de 21h00 à 22h00

La stupéfiante destinée d’un petit fonctionnaire qui devient Roi d’Espagne !

L’œuvre majeure de Nicolaï Gogol : un petit fonctionnaire dans un ministère du tsar nous fait découvrir sa stupéfiante destinée à travers ses Mémoires de plus en plus étrangement rédigées. On y apprend qu’il parle le chien couramment, qu’il évite les collisions stellaires et qu’il est promis au trône d’Espagne !

Ce texte incisif, émouvant et à l’humour tendre est un chef-d’œuvre de la littérature russe qu’on redécouvre avec bonheur.

« Demain, à sept heures, il arrivera une chose étrange : la terre s’assiéra sur la lune. Le célèbre chimiste anglais Wellington a écrit là-dessus. J’avoue que j’ai ressenti une angoisse au cœur quand je me suis imaginé la mollesse et la fragilité de la lune. La lune se fait ordinairement à Hambourg, et elle s’y fait très mal. »

Théâtre Le Studio Hébertot 78bis Bld des Batignolles 75017 Paris

Crédit photo : Philippe Hanula Journal d’un Fou – Cie des Perspectives