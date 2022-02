Journal d’un Corps Pey, 19 mars 2022, Pey.

Journal d’un Corps Salle Cabos Médiathèque de Pey Pey

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19 18:30:00 Salle Cabos Médiathèque de Pey

Pey Landes

EUR Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps.

Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des événements qui jalonnent sa vie dans un rapport factuel et organique.

Le journal est un récit quotidien des aventures et mésaventures d’un corps, et la lecture/spectacle se présente comme un feuilleton théâtral en 6 épisodes.

Lecture théâtralisée, épisodes 1&2

Adaptation théâtrale du roman de Daniel Pennac,

Mise en scène : Catherine Mouriec

Comédien : Jean-Marie Broucaret

Réservation conseillée, gratuit dans la limite des places disponibles.

05 58 57 77 33 / mediathequedepey@wanadoo.fr

Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps.

Lecture théâtralisée, épisodes 1&2

Adaptation théâtrale du roman de Daniel Pennac,

Mise en scène : Catherine Mouriec

Comédien : Jean-Marie Broucaret

Réservation conseillée, gratuit dans la limite des places disponibles.

+33 5 58 57 77 33

Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps.

Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des événements qui jalonnent sa vie dans un rapport factuel et organique.

Le journal est un récit quotidien des aventures et mésaventures d’un corps, et la lecture/spectacle se présente comme un feuilleton théâtral en 6 épisodes.

Lecture théâtralisée, épisodes 1&2

Adaptation théâtrale du roman de Daniel Pennac,

Mise en scène : Catherine Mouriec

Comédien : Jean-Marie Broucaret

Réservation conseillée, gratuit dans la limite des places disponibles.

05 58 57 77 33 / mediathequedepey@wanadoo.fr

Guy Labadens

Salle Cabos Médiathèque de Pey Pey

dernière mise à jour : 2022-02-15 par