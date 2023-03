Journal D’un Corps THEATRE DES BEAUX ARTS, 15 avril 2023, BORDEAUX.

Journal D’un Corps THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 15:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

D’après l’oeuvre de Daniel Pennac Avec Jean-Marie Broucaret Mis en scène par Catherine Mouriec Théâtre des Chimères Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps. Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des événements qui jalonnent sa vie. C’est à sa fille Lison qu’il l’adresse. Comme on lègue son corps à la science, l’auteur lègue son journal en cadeau posthume : un journal vital, tendre et drôle. La lecture/spectacle se présente comme un feuilleton théâtral en 6 épisodes d’environ 1h15. Chaque épisode peut se voir indépendamment. Mercredi : épisodes 1 et 2, Jeudi : épisodes 3 et 4, Vendredi : épisodes 5 et 6, Samedi : intégrale de 15h à 23h Journal D’un Corps

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS 33000

25.8 EUR

