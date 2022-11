Journal du renard

Journal du renard, 3 décembre 2022, . Journal du renard



2022-12-03 – 2022-12-03 Le comité de rédaction se retrouve avec Brigitte, toutes les semaines pour une nouvelle année et des nouveaux numéros, pour le plaisir de tous, journalistes et lecteurs. L’atelier aura lieu désormais tous les samedis à 10 h 30 sauf vacances scolaires. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville